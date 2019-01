Svojom opaskom i psovkom zapušio usta svima: NAJČUVENIJI penzioner na Balkanu! (video)

Snimak zagrebačkog penzionera koji je dao originalan odgovor na pitanje da li se boji gripa, postao je jedan od najgledanijih videa u regionu.

Ovaj današnji biser zaslužuje ostati zapamćen pa sam ga postavio i na youtube 🙂 Penzić iz Zagreba kaže da ne postoji #gripa #n1info https://t.co/Hz1Fx9ATKZ — Ilija Jandrić (@IlijaJandric) January 19, 2019

„Ne postoji gripa, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vježbaj, pi… ti materina“, poručio je vitalni 82-godišnjak.

Kratku verziju snimka koja traje tek 13 sekundi juče je objavio novinar N1 televizije Ilija Jandrić, a na radost svih kojima je odgovor penzionera Tonija bio prekratak, stiže duža verzija.

U trajanju od minut i 8 sekundi Toni je podelio još nekoliko mudrosti o gripu dodavši da nikad nije išao kod doktora.