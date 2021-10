10 slavnih muškaraca spavali su sa hiljadama žena, neki čak i sa 20.000 (foto)

Mik Džeger i Čarli Šin godinama su na glasu kao najveći zavodnici, ali nisu ni blizu rekorderima koji tvrde da su spavali sa preko 20.000 žena.

Brojni slavni muškarci niti se ne trude da sakriju da su u krevet odveli pozamašan broj žena, a neki od njih priznali su i s koliko su tačno žena spavali. Među njima se ističu glumci, pevači i sportisti, a ovo je deset muškaraca koji su imali najveći broj žena ikada (bar kako oni kažu).

Ovo je deset slavnih muškaraca koji tvrde da su imali najveći broj ljubavnica.

1. Na ovom popisu našao se legendarni muzičar Džon Ojts, deo popularnog rock dua Hall & Oates. U jednom intervjuu pre dve godine Džon se prisetio svoje seksualne prošlosti, a priznao je kako više ne može sam sebe da prati po tom pitanju. „Siguran sam da je broj veći od hiljadu“, rekao je tada. Dodao je kako je današnjim mladima teško shvatiti stil života koji su rokeri vodili 70-ih i 80-ih godina, a malo je reći da je bio raskalašan. Ojts se ženio dvaput, no pre nego što je odlučio da se skrasi, u krevet je vodio žene iz svih krajeva sveta.

2. Košarkaš Lamar Odom je u svojoj autobiografiji „Darkness to Light“ napisao da je spavao s više od 2000 žena. „Bilo je tu previše striptizeta da bih mogao da pogodim tačan broj“, zaključio je. 41-godišnji košarkaš koji se 2009. godine venčao i s Kloi Kardasšijan nakon mesec dana veze. Zajedno su izdržali nekoliko godina pre nego što su predali papire za razvod. Zajedno su snimali i rijaliti koji je uspešno propao, a nije se stideo svima da priča koliko često je varao svoju tadašnju suprugu.

3. Frontmen benda Kiss, pevač i basista Džin Simons imao je jedan važan zadatak da ispuni pre nego što je pred oltar odveo devojku, sadašnju suprugu Šenon Tvid. Bivša Plejbojeva zečica zahtevala je od njega da zapali sve fotografije žena s kojima je spavao pre nje. To je trajalo danima jer je Simons u krevet odveo gotovo 5000 žena. „Nisam se drogirao u danima najveće slave, ali imao sam seks gde god sam stigao“, rekao je jednom prilikom. Dodao je kako je imao fotografije svih tih devojaka, no većinu njih je na zahtev svoje žene ritualno spalio.

4. Legendarni košarkaš Vilt Čejmberlen je u svojoj knjizi objavljenoj 1991. godine napisao da je spavao s više od čak 20.000 žena. „Da, ne lažem. Spavao sam s 20.000 različitih žena. Uzmite u obzir da sam od svoje 15. godine imao više od jedne ljubavnice dnevno“, zaključio je onda, no mnogi mu nisu verovali. Reditelj Kventin Tarantino je godinama nakon što je Vilt preminuo, spomenuo jednom prilikom kako bi njegove tvrdnje čak mogle biti i istinite, a Tarantinova majka je bila jedna od Viltovih ljubavnica.

5. Profesionalni borac Rik Fler, kasnije i menadžer brojnih sportista, u jednom se trenutku zabrinuo da njegovi unuci možda neće nikada saznati da je spavao s preko 10.000 žena. Pobrinuo se da to ipak dođe do njih kada je sve ispričao u jednom intervjuu, no naglasio je i da je poslednjih godina dosta miran. „Danas volim samo jednu ženu. Otkako sam upoznao Vendi nisam varao“, rekao je 72-godišnji Fler. Ona je njegova peta supruga s kojom se venčao pre tri godine u svom domu na Floridi.

6. Glumac Čarli Šin česti je gost rubrika širom sveta ne zbog svojih uloga, već zbog privatnog života, a pre dve godine priznao je napokon i s koliko je žena spavao. Broj se popeo skoro do 5000, a sve je ispričao u intervjuu za New York Post. Onda je ispričao i kako voli seks u troje, a nije zaboravio da naglasi da su ga brojne ljubavnice nazivale „mašinom“ zbog toga jer je predobar u krevetu.

7. Legendarni muzičar Mik Džeger poznat je na sceni kao veliki zavodnik, a u javnost su neretko curile informacije o njegovim prijateljicama. Ipak, samo jednom je otišao pred oltar, no brzo se rastao, a njegov biograf Kristofer Andersen procenio je kako je Džeger spavao s preko 4000 žena tokom svoje bogate karijere. I nije stao samo na ženama. „Mik i Dejvid Bouvi su svojevremeno bili pravi tandem što se tiče izlazaka, a često su odlazili u gej klubove. Mik je sam istakao jednom prilikom kako svi znaju da su svi ljudi na svetu zapravo biseksualci“, rekao je Andersen. Navodno je Džeger jedno vreme bio intiman i sa Endijem Vorholom, no o tome nikada nije javno progovorio. I dok Mik mudro ćuti o broju žena s kojima je spavao, brojni njegovi fanovi tokom godina su vodili rasprave o količini njegovih ljubavnica. Ko je zapravo pogodio, zna samo legendarni roker.

8. Bivši suprug pevačice Kejti Peri, glumac Rasel Brend, danas je u srećnom braku, no jednom se prilikom izlanuo koliko je žena odveo u krevet. Rekao je kako je spavao s preko 1000 žena, a seks mu je poput droge i alkohola u jednom periodu života bio zavisnost. Već 14 godina je čist što se alkohola tiče, ali trebalo mu je vremena da se oslobodi i drugih zavisnosti. Kako je ispričao jednom prilikom, na sve su uticale traume iz detinjstva zbog kojih se okretao razvratnom životu, no danas smatra kako se oslobodio okova svih svojih zavisnosti, pa i seksa.

9. Košarkaš Denis Rodman poznati je pastuv u svetu slavnih, a kada je u pitanju broj žena s kojima je spavao uvek je bio kratak i jasan. „Imao sam seks sa više od 2000 žena, no verovatno je njih 500 u mom krevetu tražilo samo novac“, zaključio je Rodman.

10. Pokojni vlasnik Plejboj carstva Hju Hefner uvek je bio otvoren o svom seksualnom životu. Na pitanje s koliko je žena spavao takođe je iskreno odgovarao. „Kako zaboga da to znam? U mom krevetu je bilo više od hiljadu žena. Nikada nisam varao svoje supruge, no zavisi štoa bi one i shvatile kao prevaru“, rekao je jednom prilikom Hefner.

