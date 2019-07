Bijonse prekršila kraljevski protokol i iznervirala Megan (foto)

Vojvotkinja Megan Markl prisustvovala je sa suprugom, princom Herijem, londonskoj premijeri filma „Kralj lavova“ i susrela se sa još jednim slavnim parom, muzičarima Džej Zijem i Bijonse.

#MeghanMarkle and #PrinceHarry with Beyonce and Jay- Z at the Lion King Premiere on the 14th of July, 2019 pic.twitter.com/TEM3X8wA9p

— Meghan Markle Source (@mmarklesource) July 14, 2019