Bila je najpoznatija devojčica na televiziji, a danas je neprepoznatljiva (foto)

Alana Tompson, tinejdžerka koja je poznata kao rijaliti zvezda Hani Bu Bu, potpuno je transformisala svoj izgled pred fotografima poznatog časopisa za mlade. Ona je zvezda oktobarskog izdanja Teen Voga, u kom je govorila o svom odrastanju na televiziji.

Proslavila se sa samo šest godina u TLC emisiji “Toddlers and Tiaras”, a kasnije je sa svojom porodicom iz Džordžije dobila sopstveni rijaliti šou. Svima su poznate njena majka Džun i sestra Pampkin.

Zvezda popularnog rijalitija “Here Comes Honey Boo Boo” uskoro će napuniti 16 godina, a za Vog je pozirala u glamuroznim dizajnerskim komadima.

“Pretpostavljam da ljudi i dalje očekuju da budem mala Hani Bu Bu, ali to više nisam. Samo zato što sam s juga, ljudi očekuju da ću biti seljanka, stalno na četvorotočkašima, ali to nije tako. Ali me nije briga za to. Dok god sam samo svoja, dobro mi je”, rekla je za Teen Vogue.

Otkrila je da trenutno štedi novac da kupi automobil i da bi htela da postane medicinska sestra.

Alana je takođe govorila o težim temama, kao što je zavisnost njene majke Džun od droga.

Džun je počela da se drogira sa svojim dečkom 2018. godine, a njih dvoje su uhapšeni u Alabami 2019. godine zbog posedovanja narkotika. Onda se dve godine držala dalje od svoje dece, pa je Alanu podigla njena starija sestra Pampkin.

Prošle godine je tvrdila da se skinula s droga i da se rastala od dečka Džena. Porodica trenutno radi na obnovi svojih odnosa.

“Jako je, jako teško. To je nešto što nikome ne bih poželela, zaista. Kad je mojoj mami bilo jako loše, nisam znala gde ću završiti. Ponosna sam na sebe koliko sam daleko dogurala”, kaže Alana.

Sada pohađa državnu srednju školu u Džordžiji i ima dečka. Ali nije lako biti jedino poznato dete u školi.

“Da budem iskrena, nemam mnogo prijatelja. Uopšte”, priznala je.

Iznela je i neke kritike na račun pokreta koji se bavi prihvatanjem svih oblika tela.

“Svi se bave body positive pokretom, sve dok ne vide telo koje im se ne sviđa … Ne razumem zašto ljudi razmišljaju na taj način. Samo zato što imam malo više mesa na kostima, hoćeš da me mrziš? Nikada neću razumeti to”, rekla je Alana.

