Bivšem mužu Dženifer Lopez izgorela jahta vredna sedam miliona dolara (video)

Luksuzna jahta vredna sedam miliona dolara u vlasništvu pevača Marka Entonija izgorela je u požaru u marini u Majamiju. Vatrogascima su bila potrebna dva sata da izgase požar, a u gašenju je učestvovalo čak 40 ljudi.

The yacht that caught fire last night at the Island Gardens Marina in Miami belonged to Marc Anthony https://t.co/rjmH9cgczd pic.twitter.com/3tDiBoOzCX

Pevačeva predstavnica za medije potvrdila je da pevač nije bio na jahti, a osoblje je uspešno evakuisano i niko od njih nije povređen. Požar nije zahvatio druga plovila, dok uzrok katastrofe još uvek nije poznat.

.@wsvn 🚁 flew over Marc Anthony’s capsized yacht this morning. More than 40 firefighters battled a fire that started on the vessel last night. pic.twitter.com/zEZFLEvtqR

— Joel Franco (@OfficialJoelF) December 19, 2019