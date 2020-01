Bred Pit osvojio Zlatni globus, a o reakciji Dženifer Aniston bruji ceo svet (foto, video)

Bred Pit je osvojio Zlatni globus za ulogu u filmu Bilo jednom u Holivudu, a američki mediji najviše pišu o reakciji njegove bivše supruge Dženifer Aniston, koja ga je bodrila iz publike.

Bred se tokom govora našalio u vezi sa svojim ljubavnim životom, a kamere koje su prenosile dodelu Zlatnog globusa su se u tom trenutku fokusirale na Dženifer u publici.

“Poveo bih mamu, ali nisam smeo jer ispadne da sam u vezi sa svakom ženom pored koje stojim, pa bi to bilo malo čudno”, našalio se Pit, a kamere su snimile Džen kojoj se njegov humor očigledno jako dopao.

Kada se Bred vratio za svoj sto, Dženifer je, tvrde izvori, nekoliko puta pogledala ka njemu.

Brad Pitt tells ET anchor that he is okay with running into Jennifer Aniston and she is a good friend. #GoldenGlobes pic.twitter.com/zCNGaWxN2x

