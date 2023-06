Chase & Status, State Of Mind, Jade i Monrroe ubrzavaju puls EXIT festivala na 174 otkucaja po minut

Godinama unazad, čitave generacije sa žarom su isčekivale leto zbog drum’n’bass programa na Exitu. Sada već tradicionalno, na Petrovaradinsku tvrđavu od 6. do 9. jula stiže čitava ekipa producenata i DJ-eva, od velikana iz Velike Britanije, prestonice žanra, među kojima su Chase & Status, Monrroe i Charlie Tee, preko kultnog novozelandskog dvojca State of Mind i osnivača čuvene Eatbrain etikete Jade-a, sve do jake regionalne i domaće scene, čemu se podjednako raduju i Gen X i milenijalci i „zumeri“.

Od osnivanja EXIT festivala do danas, drum’n’bass je konstanta koja zauzima posebno mesto u srcu Petrovaradinske tvrđave – Gorki List Glavna bina, a od pre nekoliko godina i X-Bass stage, jedna su od stecišta ovog žanra u zemlji i regionu. Upravo na Exitu 2019. godine obeležena je proslava decenije postojanja čuvenog britanskog lejbla UKF, koju je predvodio dvojac Chase & Status sa svojim RTRN II JUNGLE konceptom, a iste godine drum’n’bass je dobio i svoju samostalnu binu, skriveni dragulj za ljubitelje ovog žanra – X-Bass Stage.

Ove godine, od 6. do 9. jula, imaćemo priliku da slušamo brojne velikane žanra i one koji će to tek postati. Chase & Status, ikone drum’n’bass i jungle zvuka, koje dve decenije unazad dominiraju svetskom muzičkom scenom, slušaćemo u četvrtak, 6. jula na Gorki List Glavnoj bini. Već njihov debitantski „More Than A Lot“ dostigao je zlatnu plaketu, dok je naredni, „No More Idols“, bio drugi najprodavaniji album u Velikoj Britaniji i zavredio dvostruku platinu, noseći sa sobom kultnu traku „No Problem“. Projekat „RTRN II JUNGLE“ 2019. godine doneo je nove himne žanra, „Program“ i „Retreat“, i vratio jungle na velika vrata! Poslednji album iz 2020. godine, „What Came Before”, predstavio je novu dimenziju njihovog zvuka, a najbolji primer za to je liquid drum’n’bass traka „Mixed Emotions”.

Na istom mestu slušaćemo i britansku selektorku, DJ-icu i zvezdu BBC radija Charlie Tee, dok na Gorki List Glavnu binu stiže i britanski MC Gardna, čiji debitantski album „Good Time Not a Long Time“ iz 2019. godine odlično ilustruje njegovu veštinu za mikrofonom, dok je prošlogodišnjim „Time & Space“ pokupio sve pozitivne kritike i titulu Future Artist of the Month prvog programa BBC radija!

X-Bass binu osvojiće State of Mind, Jade, Monrroe i Youphoria. Legendarni novozelandski dvojac State of Mind prisutni su na sceni već skoro dve decenije. Godine 2009. lansirali su istoimenu etiketu, koja je postala dom vrhunskih umetnika kao što su Nymfo, Black Sun Empire, Neonlight, Jade, Telekinesis, Mindscape, Gridlok i mnogi drugi, a jedno od njihovih najupečatljivijih izdanja, „Sung King“, jedna je u nizu himni žanra.

Jade je osnivač čuvene Eatbrain etikete i jedan od najznačajnijih, internacionalno prepoznatih mađarskih drum’n’bass producenata i DJ-eva. Njegova specijalnost je eksperimentalni, energični neurofunk, što se najbolje može čuti u trakama „Smashface“ i „Man Eating Lizard Dragon“. Monrroe je od početka karijere prepoznatljiv po melodičnom i soul zvuku, koji savršeno kombinuje sa visokointenzivnom drum’n’bass energijom, a upravo takav zvuk nose i univerzalno omiljene „Never Too Old“ i „Out Of Time“.

Drum’n’bass podmladak predstavljaće Youphoria, austrijska DJ-ica sa rezidenturom u klubu Flex, koja u svojim setovima plovi različitm podžanrovima, sa akcentom na neurofunku. Pored DJ-inga, bavi se i produkcijom, a nastupala je zajedno sa velikanima žanra kao što su Pendulum, Dimension, Sub Focus, A.M.C, Camo & Krooked, Mefjus i mnogi drugi.

Regionalnu i domaću podršku činiće jaka ekipa koju čine Bane, Bo Jah MC, Buzzin, C:Critz, Dozet, Drop Sensei, Drumsta, DSPT, Indukt, Kritik, Lysergic, Missin, Quantrussyan, Rebar, Shizzla, Slink, Souldrive, Statik, Tendo, Vetas i Zooter.

Glad za brzim ritmom i polomljenim drum’n’bass bitovima moći ćete utoliti na ovogodišnjem izdanju EXIT festivala, od 6. do 9. jula, na Gorki List Glavnoj bini i X-Bass stage-u, koji će ubrzati puls Petrovaradinske tvrđave na 174 otkucaja po minutu.

Vanja Ratković

(Beta)

