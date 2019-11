Čola: Koju tajnu krije megazvezda koja jedina puni pet „Arena“

Legenda pop muzike Balkana Zdravko Čolić jedini je izvođač koji je uspeo u mesec dana da napuni četiri beogradske „Arene“ i zakaže petu.

Zdravku Čoliću vreme ne može ništa. Decenijama se smenjuju domaće i regionalne zvezde, dolaze i odlaze. Na bini ostaje Zdravko. Od velike Jugoslavije, preko devedestih, tranzicije, do novog rijaliti doba. I uvek isti elementi njegovog fenomena: brojnost publike — pet krcatih „Arena“, starosti od 7 do 77 godina i nacionalna pripadnost — od Vardara pa do Triglava. A on u punoj formi. Sve to ide u prilog tezi „To može samo Čola“!

Zdravko, pop kulturni fenomen današnjice

Da je Zdravko Čolić pop kulturni fenomen ovih prostora, za Sputnjik ukazuje novinar i sociolog Zoran Panović. Prema njegovim rečima, kod Čole se radi o kombinaciji dveju stvari — muzike i harizme.

„On na jednom prostoru, koji je pun diskontinuiteta, činu neku vrstu unikatnog kontinuiteta i zato je sa jedne strane blizak ljudima koji su stariji, ali je sa druge strane rasterećen određenih hipoteka novokomponovanih nacionalnih narativa, zbog čega može rasterećeno da peva bilo gde na prostoru bivše Jugoslavije. Ne treba zaboraviti da je Zdravko Čolić pre nekoliko godina za Novu godinu pevao i na Zlatiboru i u Poreču. To nam govori da on može da napuni bilo koju halu na prostoru bivše Jugoslavije“, objašnjava Panović i dodaje da politička snaga Zdravka Čolića dolazi iz njegove apolitičnosti i dostojanstvenosti i da sama po sebi mnogo govori.

Muzika, tekst, harizma

Na pitanje šta čini bezvremenost muzike Zdravka Čolića, kompozitor Vojkan Borisavljević za Sputnjik odgovara:

„I muzika i tekst i harizma. To su pre svega dobri tekstovi, ali i ta njegova scenska pojava koja je neverovatna. On je ipak čovek koji je zašao u ozbiljne godine, uprkos čemu i dalje ima neverovatnu energiju na sceni, mnogo bolju nego većina pevača koji su deo ikonografije novog veka. Tako da je i taj njegov scenski šarm sigurno doprineo da ga publika toliko voli.“

I stari i mladi

Zdravko Čolić je na svojstven način obeležio živote generacija decenijama unazad. Njegovo postojanje je jedna vrsta konstante koja u sebi sadrži sve elemente koje čine velike pop zvezde.

„Njegova harizma se dodatno mistifikuje raznim stvarima koje joj daju neku vrstu glamura, kao što se na primer davno govorilo kako je Zdravko bio u vezi sa jednom od pevačica grupe ABBA. To je to, to je Zdravko Čolić i to je neka ’Jugoslavija‘ koja je postojala i koja možda još uvek postoji u nekoj paralelnoj dimenziji“, zaključuje Zoran Panović za Sputnjik.

Ko posle Čole?

„Željko Joksimović sada peva pesme kakve je pevao Zdravko Čolić u najboljim danima. Možda je on jedan od pevača koji donekle ima tu harizmu i muzički kvalitet i koji zahvata jedan dobar deo zajedničkog kulturnog ’jugoslovenskog‘ prostora. Na primer, u vreme carinskog rata između Hrvatske i Srbije, kada je Milanović bio premijer Hrvatske, Željko Joksimović je imao koncert u Livnu. U Livnu gde živi 99,9 odsto etničkih Hrvata, a koji ima jedan istorijski bekgraund koji nije nešto preterano partizanski, Željko je imao briljantan koncert“, istakao je Panović.

Svakako, teško da će iko u skorije vreme skinuti Čolu sa trona najveće zvezde Balkana.

