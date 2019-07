Da li je ova serija nova „Igra prestola“? (foto)

Sa krajem „Igre prestola“ ostala je rupa na televizijskom tržištu epske fantazije, koju „Netfliks“ gleda da popuni najesen sa prvom sezonom serije „Veštac“. Prvi trejler će uskoro izaći, a do njega bi vreme trebalo da prekrate tek objavljen poster i fotografije.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK

— The Witcher (@witchernetflix) July 1, 2019