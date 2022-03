DiKaprio donirao 10 miliona dolara za podršku Ukrajincima: ‘Jako sam vezan za tu zemlju’

Leonardo DiKaprio donirao je 10 miliona dolara za podršku Ukrajini, zemlji za koju je lično duboko vezan jer je glumčeva baka po majci, Helen Indenbirken, rođena u Odesi kao Jelena Stepanovna Smirnova.

Leonardo DiCaprio has donated 10 million USD to Ukraine.

His maternal grandmother was a native of Odessa, Ukraine! pic.twitter.com/7ME5aUAiQu

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2022