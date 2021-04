Dileta poludela zbog ove fotografije: „Dosta sam ćutala“ (foto)

Italijanski list Oggi objavio je nedavno na naslovnoj strani strastveni poljubac Dilete Leote i Rajana Friedkina.

Navodno je reč o fotografiji snimljenoj 20. decembra 2020. Italijani tvrde da njen odnos s potpredsednikom Rome i dalje aktuelan, a kad je sve izašlo u javnost, Dileta je burno reagovala.

„Ćutela sam i trpela jako dugo, sve do sada. To je možda bilo pogrešno. Samu sebe sam zavaravala da će prave informacije pre ili kasnije prevladati nad tabloidnim novinarstvom. Svakodnevno sam slušala otrovne tračeve i neistine, trpela fotografe ispred kuće koji me prate gde god da krenem, dronove izvan prozora, ali sada sam se umorila. Dosta mi je.“

Friedkin je samo jedan od poznatih muškaraca s kojim je se povezivalo. Pre njega su se tako u javnosti pojavila imena nekoliko fudbalera, a najviše se ističe ono Zlatana Ibrahimovića.

Osvrnula se i na to:

„Zašto žena ne bi mogla da ima prijatelja, nego samo ljubavnike? Ako odem na piće sa simpatičnim muškarcem, hoćemo li odmah to da nazovemo vezom? Ako snimam reklamu s fudbalerom, zašto se insinuira da smo tajno u vezi? Kad se družim s glumcem i srećni smo, to je izmišljena priča? Ako se zna da je kriza i ograničena su putovanja, kako neko može da priča o krizi u vezi?“, komentar je najpoznatije sportske novinarke na svetu.

