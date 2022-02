Dodela Oskara imaće tri voditeljke i novu kategoriju o kojoj odlučuju gledaoci

Dodela Oskara prošle godine bila je izazovnija nego ikad što je rezultiralo upravo najslabijom gledanošću ikada. Ne samo da je svečanost bila drastično manja nego inače, uz tek šačicu holivudskih zvezdi u maloj dvorani umesto u velikom Dolbi Teatru i bez crvenog tepiha, činjenica je da je filmove na globalnom nivou bilo teže gledati. Uz zatvorene bioskope i ograničenja u broju gledalaca zbog pandemije, uprkos činjenici da su neki preselili na striming servise, filmovi su jednostavno imali manji dodir s publikom pa tako i interes.

Međutim, u 2022. dobili smo novi talas entuzijazma. Bioskopi su se iznova punili pravim spektaklima, a dodela Oskara ove godine vraća na stare postavke i prvi put od 2018. godine svečanost će imati i službenog voditelja odnosno voditeljke – i to tri!

Ovu 94. dodelu Oskara vodiće tri popularne holivudske glumice i komičarke – Redžina Hol, Ejmi Šumer i Vanda Sajks. U punom smislu sad već veteranke klasične holivudske komedije, trio će predvoditi svečanost u dvorani Dolbi u koju se dodela vraća u svom punom kapacitetu, s crvenim tepihom, nastupima i glamurom zbog kojih je publika oduvek volela ovu filmsku.

Potraga za voditeljima Oskara u produkciji Vila Pakera traje već mesecima. U igri su bili Stiv Martin i Martin Šort u duetu, kao i Pit Dejvidson i Džon Maloni. Još uvek nije poznato kako će se tri voditeljke rasporediti po dodeli, hoće li svaka voditi jedan segment ceremonije ili će žonglirati zaduženjima istovremeno.

Ove tri komičarke iza sebe imaju impresivnu karijeru – Šumer je dobitnica čak 12 Emija i glumila je u nebrojeno mnogo komedija, a njen najuspješniji projekt je upravo serija Inside Amy Schumer. Redžina Hol glumila je u filmu producenta Oscara Vila Pakera Girls Trip i u popularnoj franšizi parodija Scary Movies, dok je Sajks dobitnica Emija i najpoznatija po ulogama u serijama Curb Your Enthusiasm i Black-ish.

Još jedna genijalna vest stigla je iz produkcije: ovogodišnja dodela uvodu novu kategoriju – takozvanu ‘fan favorite’ nagradu koju ćemo birati upravo mi, gledaoci, na Tviteru. Vest dolazi nakon negativnih reakcija publike na izostanak blokbastera poput Spider-Man: No Way Home i No Time to Die, a ovo je paralelno pokušaj da se publika vratu gledanju nekada omiljene holivudske svečanosti. Možete glasati za bilo koji film koristeći hešteg #OscarsFanFavorite na Tviteru ili na službenoj stranici Akademije.

