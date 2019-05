Dva lika u „Igri prestola“ nikada nisu bili u istom kadru, a sada je otkriven razlog (foto)

Svi koji su pomno pratili osam sezona nedavno završene serije „Igra prestola“ primetili su sigurno da dva vrlo važna lika nikada nisu zajedno imali zajedničku scenu, a sada je otkriven i razlog tome.

Lena Hedi (45), koja glumi Sersi Lanister, i Džerom Flin (56), koji glumi viteza Brona, svojevremeno su bili u vezi, a njihov buran raskid uticao je i na snimanje serije. Naime, Lena je zatražila da se nikad ne nađe u sceni s Džeromom sa kojim prekinula vezu pre početka snimanja hit serije, prenosi The Sun.

We finally know why Cersei and Bronn have never shared a scene https://t.co/20sMDXUAnE pic.twitter.com/KCh0FazpjZ

— Celebrity News (@celebnewsnetwrk) May 22, 2019