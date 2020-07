Džoni Dep na sudu otkrio „najokrutniju stvar“ koju mu je uradila bivša žena

View this post on Instagram

Johnny Depp eski eşi model ve oyuncu Amber Heard’dan boşanma kararını aktrisin yatağa dışkılamasının ardından aldığını söyledi. Eski eşi Amber Heard olayı “yalnızca bir şakaydı” diye nitelendirmişti. . . #johnnydepp #amberheard