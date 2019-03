Džoni Dep propričao srpski: Glumac pokušava papagaja da nauči bezobraznu reč (video)

View this post on Instagram

New video of Johnny Depp with a parrot 😂🦜 #JohnnyDepp #movie #actor #johnnydeppmovie #johnchristopherdeppII #jd #johnnydeppforever #wearewithyoujohnnydepp #weloveyoujohnnydepp #isupportjohnnydepp #johnnydeppmovies #deppfandom #depphead #deppheadfamily #deppheads #deppheadforlife #johnny #deppfans #deppheadarmy #depp