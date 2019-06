Eksplozije tokom snimanja najnovijeg Dž. Bonda, ima povređenih

Tri jake eksplozije ođeknule su tokom snimanja najnovijeg filma o Džejms Bondu, a tom prilikom povređeno je nekoliko članova ekipe i oštećen je inventar.

Incident se dogodio u Pajnvud studiju u Bakinghemširu, a zbog njega je snimanje u potpunosti prekinuto, prenosi britanski San.

New James Bond film rocked by three huge explosions injuring crew and destroying the set

A member of staff on the Hollywood flick was left needing medical treatment after a stunt went wrong on the famous 007 stage at Pinewood Studios in Buckinghamshire https://t.co/WqDMioQMMl pic.twitter.com/ffjiNBfgkE

— Graviola Finland (@GraviolaDOTfi) June 4, 2019