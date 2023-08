EXIT izglasan u top 10 festivala sveta!

Jedan od vodećih svetskih muzičkih medija DJ Mag objavio je rezultate glasanja publike širom sveta za 100 najboljih muzičkih festivala, a EXIT se na ovoj listi našao među 10 najboljih. Zahvaljujući priznanju koje je stiglo od preko 100.000 fanova, koliko ih je ukupno glasalo za svoje favorite, EXIT se našao rame uz rame sa najvećim svetskim festivalima kao što su Tomorrowland, Glastonbury i Coachella! Kao i u okviru prošlogodišnjeg glasanja, EXIT je i sada iza sebe ostavio neke od gigantskih događaja, među kojima su Burning Man, Lollapalooza, Sziget, Primavera, Sonar i mnogi drugi!

EXIT je na ovoj listi jedan od retkih festivala koji već više od dve decenije neguje multižanrovski pristup. Pored velikih svetskih zvezda koje svake godine dolaze na Exitovu Glavnu binu, jedno od obeležja po kojima je festival poznat u svetu je Dance Arena, koja važi za vodeću scenu elektronske muzike na svetu. Veliki doprinos daju i NSNS bina, koja je dobila i svoj višestruko nagrađivani festival, kao i Fusion, Gang Beats, Reggae, Explosive i brojne druge širom Petrovaradinske tvrđave.

Ovo je treći put da DJ Mag predstavlja listu najboljih festivala sveta i sva tri puta EXIT je bio u samom vrhu. Dva puta glasanje je bilo otvoreno za publiku, dok su jednom, 2019. godine, za svoje favorite glasali isključivo DJ-evi. Biti proglašen za jedan od najboljih festivala sveta od strane DJ-jeva, ali i naći se dva puta zaredom ovoliko visoko pozicioniran, i to prema izboru festivalskih fanova, predstavlja izuzetno značajno priznanje za EXIT.

DJ Mag-ove liste Top 100 festivala, Top 100 DJ-eva i Top 100 klubova predstavljaju standard u muzičkoj industriji pogotovo u elektronskoj muzici. Ovaj britanski magazin sa trodecenijskom tradicijom osnovan je kao mesečnik posvećen elektronskoj muzici i kao takav se distribuira u više zemalja sveta, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Španija, Francuska, Italija, Kina, Holandija.

U proteklih 20 godina o Exitu su pisali svi važni mediji sveta, a priznanja su dobijena od medijskih magnata kao što su CNN („World’s Top 5 Festivals“), The Guardian („World’s Best Festival“), The Sun („One of Europe’s most popular music events“), Euronews, New York Times, BBC („Top 3 Music Festivals“), Forbes („Thanks to EXIT, Serbia is a festival hot spot worth your attention“), The Times („Best European Festival“), MTV („World’s Best Festival“), Daily Mail, The Independent, Lonely Planet i brojni drugi. EXIT festival je čak tri puta izabran za najbolji evropski festival – na Evropskim festivalskim nagradama 2013. i 2017. godine, a na Britanskim festivalskim nagradama 2007. godine.

(Beta)

