EXIT objavio video rekapitulaciju ovogodišnjeg izdanja

Publika uplesala u proslavu 25. godišnjice festivala, stiže Država Izlaza!

EXIT festival je upravo objavio video u znak zahvalnosti svim posetiocima i izvođačima koji su tokom pet julskih dana igrali, delili neprocenjivu energiju i proslavljali ogromnu ljubav i strast prema muzici! Plesalo se i slavilo uz neke od najvećih i neprocenjivih hitova i najjačih ritmova sve do samog jutra zajedno sa više od 210.000 ljubitelja muzike koji su tokom pet dana kreirali jedno od najlepših i najinsipirativnijih izdanja EXIT festivala! Naredno, jubilarno 25. izdanje EXIT festivala, održaće se od 10. do 13. jula 2025. godine, a registracija za najvernije fanove festivala je već počela, a za samo tri dana registrovalo se preko 5000 ljudi!

EXIT Starseeds 2024 | Thank You!

Još jedna EXIT avantura donela je magiju na prostor Petrovaradinske tvrđave zahvaljujući svima koji su ove godine probudili svoje supermoći! Uz nastupe fenomenalnih izvođača, publika je plesala do kasno u noć, u istom ritmu, i istom otkucaju srca.

Tokom Nultog dana, održanog u čast Nikole Tesle, festivalsku atmosferu zvanično su otvorili rastuća zvezda Baby Lasagna, zatim Burak Yeter, Dimash Qudaibergen, Iniko i mnogi drugi! Prvu festivalsku noć obeležile su autentične rime i elektronski bitovi rodonačelnika trapa Guccia Manea na Tesla Universe bini, dok je najbolju žurku tokom prve festivalske noći zavrteo sinonim za DJ profesiju Carl Cox na mts Dance Areni!

Pop-rap legende Black Eyed Peas oživeli su uspomene i podstakli nostalgične plesne trenutke tokom drugog festivalskog dana, dok su ukrajinski dvojac Artbat, a zatim i Argy b2b Vintage Culture, kao i prva predstavnica Exitovog Echosystema — Lanna bili zaduženi za razigrnu atmosferu na mts Dance areni!

Najveću binu tokom treće večeri festivala otvorili su The Exploited, kamen temeljac punk muzike za mnoge generacije širom sveta, dok je očekivanu promenu ritma donela Kenya Grace jer je cela masa ispred Glavne bine festivala zapevala njene globalne viralne hitove pripremajući se za energičnog hitmejkera Johna Newmana koji je sa svojim Hybrid DJ setom bio glavni spektakl treće večeri na najvećoj bini festivala! Ako su i neki mislili da se tu atmosfera privodi kraju – globalno popularni Willy William je svima dokazao potpuno suprotno i okrenuo još jedan krug fenomenalne atmosfere ispod letnjeg, zvezdanog neba!

mts Dance Arenu pokorili su pionir nove techno ere I Hate Models i dinamični majstor performansa Patrick Mason, dok su za sjajnu uvertiru bile zadužene talentovana techno umetnica Desna i perspektivna DJ zvezda Katalina. Maestralnu završnicu uz magično svitanje u Exitovom hramu elektronske muzike priredio je Maceo Plex – legenda mts Dance Arene. Na NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver, briljirali su majstor deep house-a Francis Mercier, melodični techno virtuoz Awen, briljantni house producent Sona i drugi.

Poslednje festivalsko veče sveodočili smo prženju gitarskih rifova uz dugo očekivanog Toma Morellu, osnivača kultnog benda Rage Against the Machine, nakon kojeg je višestruko nagrađivani francuski duo Ofenbach zapalio Glavnu binu! Jedinstveni i neponovljivi Black Coffee priredio je maestralnu završnicu uz magični izlazak sunca nad prepunim Exitovim hramom elektronske muzike!

Dok se najlepši postfestivalski utisci sležu, otkriveni su datumi za 2025. godinu kada će se obeležiti velika proslava 25 godina Exita, u kojoj se vraćamo u State of EXIT – metaforičku državu izlaza i stanje svesti kreirano zajedno sa milionima ljudi koji su prošli kroz kapije Petrovaradinske tvrđave u prethodne 24 godine! Naredno, jubilarno i istorijsko izdanje EXIT festivala, održaće se od 10. do 13. jula 2025. godine, a registracija za najpovoljnije ulaznice biće moguća do petka, 19. jula na sajtu EXIT festivala.

(Beta)

