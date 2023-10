EXIT predstavio još jedno moćno muzičko izdanje – Human Rias & ANDATA „I Can Feel You“

Svega mesec dana nakon što je Exitova diskografska kuća predstavila svoje prvo izdanje – Space Motion & JES – „Universe“, traku koja je munjevitom brzinom osvojila svet elektronske muzike i muzičke top liste, EXIT Soundscape sada donosi još jedno moćno ostvarenje, a u pitanju su Human Rias & ANDATA feat. EZLN i singl pod nazivom „I Can Feel You“.

Human Rias & ANDATA feat. EZLN – I Can Feel You

Human Rias jedan je od članova Exitove porodice, koji je u muzičkim krugovima uveliko poznat kao neko ko na svakom svom nastupu ostavi srce na DJ pultu, a upravo to je i radio na nekim od najvećih svetskih festivalskih bina. Ovaj nemački muzičar i producent iranskog porekla upisao se u istoriju Exita i to kao jedini DJ koji je otvorio i zatvorio Exitovu Dance Arenu i to na spontani zahtev publike, odmah po završetku nastupa dvojca ARTBAT! Gigantski plesni podijum u tom trenutku bio je sačinjen od 25.000 ljudi.

An Unexpected Closing @ mts Dance Arena

Mračna i uzbudljiva traka „I Can Feel You“ koju pored Humana potpisuju nemački dvojac ANDATA i pevačica EZLN predstavlja savršenu mešavinu snažnih ritam mašina i sintisajzera, dok zarazni vokali teraju na ples. Publika EXIT festivala već je imala priliku da čuje ovu traku i to baš ove godine kada je Human zatvorio Dance Arenu.

„Pesma „I Can Feel You“ je za mene opis sreće, radosti, ljubavi i tuge – i sve to u isto vreme. To je ujedno bila i savršena traka za zatvaranje mog nastupa na Dance Areni koju smatram svojim domom, a na taj način osećao sam se povezano sa svima“ izjavio je ovim povodom Human Rias.

EZLN nova je zvezda u usponu, pevačica sa izuzetno upečatljivim vokalom koji trakama daje skroz posebnu notu, a na pesmi „I Can Feel You“ ostavila je odličan utisak. Dvojac ANDATA već je dobio podršku brojnih svetski poznatih izvođača među kojima su Amelie Lens, Adam Beyer, Indira Paganotto i brojni drugi.

I ovo izdanje EXIT Soundscape diskografska kuća radila je u saradnji sa digitalnim distrubuterom Paradise Worldwide, koji kroz muzičku distribuciju, digitalnu strategiju i izdavaštvo sarađuje sa brojnim izvođačima i izdavačkim kućama širom sveta. Singl „I Can Feel You“ dostupan je na platformama Beatport, Apple Music, Spotify i na brojnim drugim striming servisima.

EXIT Soundscape je Exitova diskografska kuća nastala pod okriljem platforme EXIT Echosystem – osnovane sa ciljem da perspektivnim i talentovanim muzičarima pruži sveobuhvatnu podršku i šansu da razviju uspešne svetske karijere, kroz muzički lejbl, artist menadžment, buking, mentorstvo, ali i saradnju sa vodećim svetskim muzičkim zvezdama i agencijama.

