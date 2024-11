‘Exite, promenio si mi život’: Indira Paganotto u suzama nakon nastupa na No Sleep festivalu!

Indira Paganotto, najbrže rastuća DJ zvezda na svetskoj rang listi, nastupila je pred beogradskom publikom ovog vikenda u Glavnom hangaru u Luci Beograd koji je bio rasprodat danima unapred. Budući da je njen potencijal među prvima u svetu prepoznala i Špankinju predstavila na istoimenoj bini u Novom Sadu pre par godina, i ovo veliko finale turneje organizovala je Exitova međunarodno nagrađivana No Sleep platforma.

NO SLEEP x EXIT x ARTCORE Belgrade with Indira Paganotto – THANK YOU!

I svi prethodni No Sleep događaji, kao i par drugih događaja u Glavnom hangaru Luke Beograd, bili su rasprodati ranijih godina, ali je ovo bio prvi put da se jedan događaj rasproda u punoj konfiguraciji čak dva puna dana pre, što je novi rekord ovog prostora otkako je počeo sa radom 2018. godine. Ova nesvakidašnja noć u Beogradu bila je u okviru specijalne turneje sa kojom je Indira Paganotto u samo deset svetskih metropola dovela i ostale DJ goste sa svoje modne i muzičke etikete ARTCORE. Bio je ovo i ujedno najveći spektakl na celoj turneji koja je obišla Pariz, London, Madrid, Njujork i druge gradove u kojima španska DJ superzvezda ima posebnu vezu sa publikom.

Veče je počelo premijerom dokumentarnog filma „Dance Arena: Hram elektronske muzike” koja je publici u autentičnom okruženju bioskopa Balkan, evocirala nezaboravne trenutke sa najlegendarnije bine EXIT festivala. Indira Paganotto, jedna od najvećih zvezda svetske elektronske muzike, nakon premijere je na panelu podelila svoje utiske: „EXIT mi je promenio život, a energija Dance Arene mi uvek izaziva jezu. Gledajući ovaj film, zaplakala sam, prisetivši se svih tih divnih uspomena”, rekla je Indira, naglašavajući koliko joj znači činjenica da je već godinama esencijalni deo EXIT porodice.

Veče u Velikom Hangaru započelo je u znaku domaće podrške, sa eksplozivnim nastupom MICYVID x IVV.LMTD, članica kolektiva Turbo Bunnies, posle kojih je nastupala nova brazilska DJ zvezda u velikom usponu LUNA PASSOS. Veliko oduševeljenje i otkriće domaće publike bila je MARHU, nova nada belgijske tehno scene dovodeći publiku do nivoa posle kojeg bi malo kome bilo svejedno da izađe na binu i sledi takav uspeh kod publike. Ali ne i ženi koja je srce ostavila našoj publici i dobila ga nazad ispunjenog ljubavlju od koje suze same naviru.

Indira Paganotto i njena nesvakidašnja harizma i jedinstveni muzički stil koji je kreirala na svetskoj elektronskoj sceni gde je u jednom trenutku izgledalo da je nemoguće pronaći nešto autentično i drugačije, i ovog puta su bili recept za žurku godine. Publika je slala grudnjake na scenu, majice sa porukama ljubavi, skandirala njeno ime kao na stadionskom koncertu, skakala po metar iznad zemlje, i sve što se generalno ne viđa svakodnevno, već samo u specijalnim prilikama kada se spoje jedan NO SLEEP uz ludnicu zvanu ARTCORE. Iako se Indira već upisala u istoriju beogradskog klabinga kada je pre dve godine držala dupke pun Hangar sve do kraja u 7 časova ujutro, sad je počela i završila ranije uz petominutni aplauz i skandiranje bez muzike zbog kojeg nije uspela da zadrži suze.

Ovog puta, nimalo laku dužnost da odigraju u samoj završnici predala je italijanskom tehno metal tandemu koji čine mladi Italijani Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara. Momci koji izgledaju i zvuče kao da su sa planete Prodigy, sinovi kralja Keitha Večnog, ostavili su publiku bez teksta, ali i bez daha, jer su vrteli sve svoje hitove i obrade Nirvane, Prodigy, Underworld, Metallica i brojne druge koje su u novom ruhu dobile sasvim novi život u novim generacijama.

Još jednom je No Sleep žurka iznela jedan međunarodni događaj koji je potvrdio kapacitet Beograda da se u ovom domenu meri zaista sa svim svetskim metropolama, a našu publiku proneo kao jednu od opravdano omiljenih kod velikih svetskih zvezda elektronske muzike.

