Film o nastanku klupskog života u Beogradu

Dokumentarni film Pavla Terzića „Bajka bespovratnog vremena“ koji je 22. juna premijerno prikazan u klubu Barutana, govori o nastanku klupske kulture u Beogradu koja i danas živi.

Mladi autor kaže da mu je dokumentarna forma uvek bila primamljiva, a vodjen emocijom prema elektronskoj muzici je došao na ideju da snimi film o njenom razvoju na ovim prostorima.

„Ja sam ugrubo došao do zaključka da bi ovo možda bio film o društveno-političkom fenomenu 90-ih godina ispričan iz ugla klabinga. U sve to sam se upustio gerilski, bez previše očekivanja, mislio sam da će to ići mnogo lakše nego što se zapravo desilo i eto, sedam godina kasnije, mi smo ovde“, kazao je Terzić.

Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs je film uvrstio u zvanični program, gde je u maju mesecu imao svoju festivalsku premijeru.

Film je veoma emotivan, nostalgičan, duhovit i na pravi način povezuje važne istorijske događaje i promene koje su neminovno uticale na pravac i razvoj klupske kulture.

Terzić kaže da mu je početna ideja bila krajnje skromna i da je mislio sam da će film završiti sa desetak sagovornika i uz pomoć arhive napraviti priču.

„Ali onda intervjuišući razne ljude, shvatio sam da bih bio jako bezobrazan ako bih to uradio sa svega tih deset ljudi i da treba da učim iz tih intervjua koje snimam. Uvek mi se dešavalo da nakon svakog snimajućeg dana želim da snimim još nekog aktera za koga sam čuo u nečijoj priči. Vodio sam se bajkom koju su mi oni pričali i onda sam zato film nazvao – bajka.“

„Bajka bespovratnog vremena“ nam na kraju donosi razgovor sa 118 aktera nastanka klupske scene u Beogradu tokom 90-ih godina prošlog veka.

Nakon prikazivanja filma usledila je i velika žurka na kojoj su nastupili akteri filma, začetnici rejv kulture u Srbiji. Tokom žurke su prikazani nemontirani materijali sa žurki iz 90-ih godina koji se ne mogu videti u filmu, a unutar pećine Barutane je bila postavljena izložba fotografija domaćih autora, takodje aktera filma.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

