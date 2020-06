Fotke Ane Ivanović u bikiniju preplavile internet (foto, video)

Ana Ivanović ovih dana odmara s porodicom na Majorci, a paparaci su je uhvatili dok uživa sa sinom na plaži.

Teniska zvezda izgleda sjajno u plavom kupaćem kostimu, liniju je dovela do savršenstva, a širokim osmehom pokazuje koliko se dobro oseća u ovom trenutku svog života.

Nein Danke, ich bin glücklich verliebt 💞

Looking forward the documentary of my hubby, which will be released tomorrow 🍿 #Schw31ns7eiger @BSchweinsteiger #ad @PrimeVideoDE pic.twitter.com/tjBx2sye21 — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) June 4, 2020

U odnosu na fotke koje kači na svoje profile na društvenim mrežama, ovde ne pozira, niti nosi moderne krpice – njen “obični”, jednostavni plavi kupaći verovatno se neće naći na listi želja Instagram cica, ali podseća da je na plaži najbitnije da se osećate dobro u svojoj koži, bez kopči, žica, bikinija koji žuljaju i spadaju ili ne-daj-bože otkrivaju previše.

Quick morning yoga fix. Before kids are up 😉🧘🏻 pic.twitter.com/aOneN1FM1l — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) April 29, 2020

Pa, ako neki model kupaćeg kostima treba da bude ovogodišnji trend, neka to bude ovaj.

Ana Ivanović trenutno boravi u Španiji, u Palma de Majorci, a, pored supruga Bastijana Švajnštajgera i sinova Luke i Leona, društvo joj pravi i mama Dragana.

Tenisku karijeru je prekinula 2016, a drugi put je postala mama u avgustu prošle godine. U ekskluzivnom razgovoru za Eurosport nedavno je otkrila da joj samo jedna stvar nedostaje iz “prošlog života”.

Team mate, my strong shoulder – and the best father. No better role model I could imagine for our two little men. #happyfathersday @BSchweinsteiger ❤️ 👨‍👩‍👦‍👦 and all the other fathers celebrating today! pic.twitter.com/sqRihs1FOg — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) May 21, 2020

“Nedostaje mi takmičenje. Smešno je, jer kad sam počela da igram, tada sam već imala 15 ili 16 godina, plašila sam se kada god bih se našla na centralnim terenima. Nisam volela da budem u centru pažnje. Sada mi to nedostaje i nekako je čudno. Kada gledam svoje prijatelje kako igraju i kada gledam turnire, zaista želim da ponekad mogu da budem tamo i da se takmičim jer to je deo koji volim. Volim ta putovanja, da se srećem sa prijateljima i putujem po svetu. Ali onda pomisliš na sve ostalo što ide uz to, i mogu reći prilično sam srećna”, rekla je Ivanović.

(Ana Kalaba, nova.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.