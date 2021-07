Glumac imao kartu za put u svemir, vratio je u zadnji čas

U nedavnom intervjuu za portal „Čedar njus“, Ešton Kučer je otkrio da je trebalo da bude jedan od putnika na letu svemirske putničke kompanije milijardera Ričarda Brensona, ali ga je Mila Kunis ubedila da preispita ovu odluku.

Ešton Kučer, zvezda serije ‘Dva i po muškarca’, priznao je da je na nagovor svoje supruge, glumice Mile Kunis, odlučio da vrati kartu za let u svemir sa „Virdžin galaktikom“.

„Kada sam se oženio i dobio decu, žena mi je skretala pažnju da možda nije pametna porodična odluka da se uputim u svemir kad imamo malu decu, pa sam na kraju ipak vratio već kupljenu kartu ‘Virdžin galaktiku’“, priznao je Kučer.

Suborbitalni let raketnog aviona britanskog biznismena sera Ričarda Brensona, koji je odlagan više puta, uspešno je izveden 11. jula.

„Virdžin galaktik“ planira da izvede samo još jedan probni let pre nego što počne sa komercijalnim letovima. Do sada je više od 600 ljudi rezervisalo karte po ceni od 200.000 do 250.000 dolara. Očekuje se da će kompanija uskoro ponovo otvoriti prodaju karata, mada po višoj ceni.

„Trebalo je da budem na sledećem letu, ali ipak neću biti“, otkrio je Kučer.

Iako je promenio odluku zbog zabrinutosti svoje supruge, Kučer ipak ne odustaje od svog sna da ode u svemir.

„Jednog dana ću sigurno otići“, odlučan je glumac.

