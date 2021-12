Glumac koji je miljenik žena u Srbiji imao preko 100 kg pa smršao 24 kg (foto)

Milan Marić postao je brzo miljenik žena, a malo ko zna da je zbog uloga imao velike transformacije.

I dok žene u Srbiji i regionu uzdišu za njim, glumac je prošao kroz velike oscilacije u kilaži, a sve zbog uloga.

Naime, Milan je na početku svoje karijere imao 103 kilograma, a potom se posvetio zdravom načinu života i smršao je preko 20 kilograma.

Marić je jednom prilikom na Tviteru objavio fotografiju nekadašnjeg izgleda i svojom kilažom za film „Toma“ koja je iznosila 79 kilograma.

– Kako je počelo i kako je sada – napisao je Milan uz fotografiju iz decembra 2020. godine.

How it started: How it’s going:

Dovlatov (103kg) Toma (79kg) pic.twitter.com/5jMfSjSPGM

— Milan Maric (@eugensmesni) December 14, 2020