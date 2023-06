Glumac Trit Vilijams stradao u saobraćajnoj nesreći u SAD

Glumac Trit Vilijams (Treat Williams) čija gotovo 50-ogodišnja karijera uključuje glavne uloge u televizijskoj seriji „Everwood“ i filmu „Kosa“, stradao je u udesu motociklom u američkoj državi Vermont, javila je policija.

Nešto pre 17 časova po lokalnom vremenu jedno terensko vozilo je skretalo u parking kada se sudarilo sa motociklom koji je vozio Vilijams (71) u mestu Dorstet, saopštila je policija države Vermont.

Kako se navodi Vilijams nije uspeo da izbegne sudar i pao je sa motocikla, zadobio je teške povrede i prebačen je avionom do medicinskog centra u Olbaniju u državi Njujork gde je proglašen mrtvim.

Policija je navela da je Vilijams nosio kacigu.

Vozač terenskog vozila zadobio je manje povrede i nije bio primljen u bolnicu.

On je dao znak za skretanje i nije odmah priveden mada se nastavlja istraga nesreće, navela je policija.

Vilijams, čije puno ime je bilo Ričard Trit Vilijams živeo je u mestu Mančester Centar južnom Vermontu, navela je policija.

Njegov agent potvrdio je smrt glumca.

Vilijams je počeo filmsku karijeru 1975. godine u ulozi policajca u filmu „Deadly Hero“, a kasnije se pojavio u više od 120 filmskih i televizijskih uloga uključujući u filmovima „Orao je sleteo“ (The Eagle has Landed), „Prince of the City“ i „Bilo jednom u Americi“ (Once Upon a Time in America).

Nominovan je za nagradu Zlatni globus za ulogu hipi vođe Džorža Bergera u filmskoj verziji mjuzikla Kosa iz 1979.

Glumio je u desetinama televizijskih serija, ali je možda najpoznatiji po glavnoj ulozi u televizijskoj seriji „Everwood“ koja je emitovana od 2002. do 2006. kao doktor Endru Braun, udovac lekar iz Menhetna koji se preseli sa svoje dvoje dece u istoimenom gradu u saveznoj državi Kolorado.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.