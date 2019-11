Glumica optužila bivšeg za incest: Ta trauma upropastila nam je intimni život

Holivudska glumica Hali Beri iznela je teške optužbe na račun bivšeg momka Gabrijela Obrija, rekavši da je imao seksualni odnos s članom porodice i da je vređao na rasnoj osnovi dok su bili zajedno.

Prethodno zapečaćeni sudski dokumenti o njihovoj petogodišnjoj vezi izašli su na videlo, a Oskarovka u njima tvrdi da Gabrijel odbija da prizna da je njihova ćerka Nala meleskinja.

U dokumentima iz 2011. godine navedeno je da je on stalno vređao na fizičkoj i rasnoj osnovi i prema njoj se ponašao loše tokom petogodišnje veze, kao i da je odbio da prizna njihovu ćerku.

Slavna 53-godišnjakinja glumica takođe iznosi tvrdnje da je njen bivši momak godinama imao seksualni odnos s članom porodice, a da je ta trauma upropastila njihov intimni život.

– Nakon prvih šest mjseci naše veze, naš seksualni život se smanjio i posle godinu imali smo seks manje od tri puta godišnje – svedočila je ona, prema zakonskim dokumentima.

