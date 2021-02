Glumica optužila čuvenog muzičara za zlostavljanje: „Pretio je da će me ubiti“

Američka glumica i aktivistkinja Evan Rejčel Vud (33) govorila je ranije da je u mladosti bila žrtva zlostavljanja od strane bivšeg dečka, a juče je Instagramu objavila da je reč o pevaču Merilinu Mensonu (52).

– Ime mog zlostavljača je Brajan Vorner, koji je svetu poznat kao Merilin Menson – napisala je Evan.

– Počeo je dok sam bila tinejdžerka i stravično me zlostavljao godinama. Isprao mi je mozak i manipulisao sa mnom kako bih mu bila pokorna. Živim u strahu od odmazde, klevete ili ucene. Hoću da razotkrijem ovog opasnog čoveka i sve one koji su mu to omogućili, pre nego što uništi još života.

Vudova je rokera upoznala 2007. kada je imala 18 godina, a on 36. Verili su se u januaru 2010., ali su raskinuli sedam meseci kasnije. O pretrpljenom zlostavljanju je 2018. već svedočila pred odborom za pravosuđe, navodeći da je njeno iskustvo sa porodičnim nasiljem bilo toksično, mentalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

– Počelo je polako, ali je vremenom eskaliralo – ispričala je tada Evan Rejčel. – Pretio je da će me ubiti, uperio bi mi lampu u lice kao u policiji, ispirao mozak. Budila sam se pored čoveka koji je tvrdio da me voli, a sve vreme me je silovao.

Glumicu su vrlo brzo podržale još četiri žene i objavile svoje optužbe protiv Mensona, detaljno opisujući mučna iskustva koja su imale sa njim (seksualno i psihičko zlostavljanje, razne oblike prinude, nasilja i zastrašivanja). Neke od njih pate od depresije, noćnih mora i posttraumatskog stresnog poremećaja.

Čim je vest o navodnom zlostavljanju objavljena, izdavačka kuća pod čijim okriljem je snimao dala je otkaz Mensonu, a on se kasnije oglasio putem društvenih mreža i negirao sve navode.

„Očigledno su moja umetnost i moj život oduvek privlačili kontroverze, ali ove nove tvrdnje o meni su užasno izobličenje realnosti. Moje intimne veze sa partnerkama koje su delile moje sklonosti uvek su bile sporazumne. Bez obzira na to što – i zašto – sada neko želi da moju prošlost predstavi u pogrešnom svetlu, ovo je istina“, napisao je kontroverzni 52-godišnji muzičar.

