Glumica pila tekilu iz torbice na crvenom tepihu Oskara i oduševila internet (video)

Američka glumica i reperka azijskog porekla Avkvafina postala je zvezda u nedelju održane dodele Oskara ne zbog uloge već zbog toga što je na crvenom tepihu pila tekilu.

Coming in clutch on the #Oscars red carpet. @awkwafina takes a swig of tequila from @iamguillermo. pic.twitter.com/eUWeKPQC5w

— WWD (@wwd) February 24, 2019