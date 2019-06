Hit snimak: Kako ljubomorna Bijonse reaguje kada njen muž priča sa drugom?

Američka zvezda Bijonse i njen muž Džej Zi u sredu su iz prvog reda uživali u košarkaškoj utakmici Golden Stejt voriorsa u društvu vlasnika tog kluba Džoija Lejkoba i njegove supruge Nikol Kuran. Snimak para koji je na Tviteru objavio američki sportski kanal ESPN postao je hit zbog grimasi koje je Bijonse pravila.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) June 6, 2019