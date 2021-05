Holivudski glumac osuđen na zatvorsku kaznu zbog seksualnog zlostavljanja

Glumac Kevin Gutri osuđen je na tri godine zatvora zbog seksualnog zlostavljanja glumice. Poznat po ulozi Abernatija u filmu „Fantastične zveri“, seksualno je iskoristio 29-godišnjakinju nakon noćnog izlaska tokom kojeg je njoj pozlilo, piše „The Sun“. Incident se dogodio 2017. godine u stanu glumca Skota Rida.

