Hvalila se ulogom u „Nemanjićima“, a sada je otkrivena istina o tome

Nada Macura već neko vreme u medijima najavljuje ulogu u seriji „Nemanjići – rađanje kraljevine“.

Portparolka Hitne pomoći je objavila da će tumačiti ulogu mletačke princeze, i da kao gostujuća glumica za svoj angažman neće biti plaćena.

– Princeza ima puno sličnosti sa mojim licem i likom i to je bilo presudno da me izaberu i trenutno smo u pregovorima. Još nemam konkretnu ponudu. Tek ću da se uputim u lik mletačke princeze. Možda se nešto promeni u poslednjem momentu. Nadam se da će producent koji je osmislio da ja budem princeza ostati istrajan u svojoj nameri. Ponude dobijam stalno, a onda procenim da li je to za mene – rekla je pre Macura nekoliko dana za „Blic“.

Međutim, nakon izjave scenariste Gordana Mihića, stiče se da to što je Nada rekla zapravo nije istina.

– Ne znam odakle je potekla ta priča. Uz sve dužno poštovanje gospođi Macuri, koliko znam, nije planirano da ima ulogu u seriji, a proverio sam i sa direktorom projekta. Ne znam ko je njoj rekao da će igrati princezu – rekao je Mihić, prenose „Vesti online“.