Ima 55, a i dalje mami ženske uzdahe seksi izgledom (video, foto)

Poznati glumac Bred Pit obnažio se u novom filmu Kventina Tarantina „Bilo jednom u Holivudu“ i pokazao kako se još uvek dobro drži, uprkos tome što je napunio 55 godina.

Scena koja je posebno oduševila obožavateljke jeste ona u kojoj glumac skida majicu i pokazuje svoje izvajano telo.

Motherfucker is 55. This is unfair pic.twitter.com/25eHSADk3q

— Bennett (@bennjeff) July 28, 2019