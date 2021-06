Irina se preko Kanjea sveti Kim Kardašijan zbog Ronalda (foto)

Pre Bredlija Kupera sa kojim je dobila ćerku, manekenka Irina Šajk bila je u ozbiljnoj vezi sa fudbalerom Kristijanom Ronaldom, a zajedno su proveli čak pet godina. U tom periodu Ronaldo je čak dvaput uhvaćen sa Kim Kardašijan.

Irina Shayk and Kim Kardashian dated Cristiano Ronaldo before Kanye West pic.twitter.com/SG5RvNS194

Sve je bilo bajkovito, a onda je odjednom svetskim medijima odeknula vest da su raskinuli, te da je za sve kriva Ronaldova mama koja se mešala u njihovu vezu. Kristijano je jako vezan za svoju majku, a Irina navodno nije mogla da se nosi sa tim.

Upoznali su se 2010. godine, a iste godine Ronaldo je uhvaćen u društvu najpoznatije starlete Kim Kardašijan. Ubrzo su krenula „šuškanja“ o ljubavnom odnosu s obzirom na to da su se u javnosti pojavile fotografije na kojima se zvezde ljube, ali vezu nikad nisu potvrdili.

Nakon prekida s Irinom, 2016., Ronaldo i Kim opet su uhvaćeni zajedno na koncertu Dženifer Lopez. Ipak, nikada nije potvrđeno da li je bila reč samo o kratkoj avanturi ili ozbiljnijoj vezi.

Kanye West was spotted in France with his alleged new girlfriend Irina Shayk on his birthday yesterday.👀

According to TMZ, they’re 100% romantically together. pic.twitter.com/iUMcpN3gtN

— Hip Hop Ties (@HipHopTies) June 9, 2021