Izložba crteža novosadskog gitariste Zorana Bulatovića Baleta iduće nedelje u SKC-u

Izložba crteža “Dani Baleta”, novosadskog gitariste i kompozitora Zorana Bulatovića Baletu, biće otvorena u utorak, 26. decembra u klubu “Fabrika” Studentskog kulturnog centra Novi Sad.

Većina radova koji će biti predstavljeni realizovana je na platnu, najavljeno je danas

Bulatović je do sada imao tri samostalne i učestvovao je na tri grupne izložbe.

Na otvaranju će biti promovisan i CD „Babe & Žabe Vol.1“, koji sadrži 26 kompozicija nastalih između 1988. i 1999. g, koje je Bulatović komponovao za filmove i pozorišne predstave.

Zoran Bulatović Bale bio je gitarista novosadskih bendova Pekinška Patka, Luna, Laboratorija zvuka i mnogih drugih.

Njegova karijera je podeljena na tri razdoblja: jugoslovensko – do 1993, njujorško – od 1993. do 2006. godine i italijansko – od 2006. do 2019.

Postavka će moći da se pogleda od 26. do 31. decembra, a ulaz je besplatan.

(Beta)

