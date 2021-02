Jeziv snimak trenutka pucnjave na šetača psa Lejdi Gage (video)

Slavna pevačica Lejdi Gaga trenutno preživljava pravu dramu nakon što su nepoznati počinioci upucali njenog šetača psa i prijatelja Rajana i oteli njena dva francuska buldoga.

Ispred njene vile u Malibuu se u sredu uveče odigrala prava drama, a američki mediji došlo su do snimka.

*SERIOUS* CW: Violence

Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI

— Def Noodles (@defnoodles) February 25, 2021