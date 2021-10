Jeziva ispovest Viktorijinog anđela: Pila sam lekove da ostanem mršava (foto)

Manekenka Erin Hedertorn progovorila je o pritisku pod kojim je bila kako bi ispunila standarde lepote koji se očekuju od Viktorijinih anđela.

U podcastu koji istražuje kontroverznu istoriju i kulturni uticaj Victoria’s Secreta pod naslovom Fallen Angel, Hedertorn, koja je nosila krila od 2010. do 2013., progovorila je o ekstremnim merama kojima je morala da se podvrgne kako bi održala svoju figuru.

„Došla sam do tačke da sam radila neke stvari koje nisu davale rezultate. Gledajući unazad, znam da je to stvar biologije i funkcionisanja tela. Niste isto građeni s 18 i s 25“, kaže.

Osim što je bila na dijeti i morala da vežba, nutricionisti su joj davali tablete za mršavljenje s fenterminom, što je sredstvo za suzbijanje apetita slično amfetaminu.

„Ne znam zašto sam na to pristala. Jednostavno nisam mogla da priuštim da ostanem bez posla. Počela sam da sebi ubrizgavam HCG (hormon proizveden tokom trudnoće). Samo sam želela da smršam“, dodaje.

Erin danas više nije ljuta na to što joj se događalo, ali želi da podeli svoju priču kako bi pomogla svima koji se bore s problemima izazvanim fizičkim izgledom.

„Ne želim da iko ima poremećaj ishrane ili da mrzi svoje telo. Znam kakav je to osećaj. Kada imate poremećaj ishrane, gubite slobodu, to vam proždire život. Stvarno sam puno radila i vežbala da bih došla do ove tačke na kojoj se danas nalazim“, zaključila je.

