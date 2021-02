Jezivo: Glumac optužen je za sadizam i kanibalizam (foto)

Agencija WME, koja zastupa neke od najvećih svetskih zvezda, prekinula je saradnju sa glumcem Armijem Hamerom zbog kontroverzi koje ga okružuju u poslednje vreme.

On je već ostao bez uloga u par projekata u kojima je trebalo da glumi. Jedan od njih je i Shotgun Wedding, gde je društvo trebalo da mu pravi Dženifer Lopez, ali je studio „Lionsgate“ i to otkazao, prenosi portal Deadline.

Podsetimo, nedavno su se na društvenim mrežama pojavile priče o Hameru koje su, u najmanju ruku, uznemirujuće. Poruke koje je on navodno poslao, a u kojima iskazuje svoje seksualne fantazije koje uljučuju sadizam i kanibalizam, kruže Tviterom već mesec dana.

„Ja sam sto odsto kanibal. Želim da te pojedem“, glasi jedna od poruka. U drugoj razmeni, kaže: „Moram da popijem tvoju krv“ i „Biću mnogo nevaljao sa tobom“.

Nedugo pošto su ova poruke objavljene, klupko je počelo da se „odmotava“, pa su tako brojni strani mediji pisali kako se uvidom u njegov zvanični profil na Tviteru može videti da on već godinama prati BDSM sadržaje na ovoj društvenoj mreži.

Hamer se oglasio povodom ovih optužbi, rekavši kako su u pitanju laži.

„Ne odgovaram na ova sr****, ali u svetlu opakih i lažnih napada na mene, ne mogu mirne savesti sada da ostavim svoju decu u trajanju od 4 meseca za snimanje filma u Dominikanskoj Republici“, rekla je zvezda filma „The Social Network“ u intervjuu za TMZ.

