Kao da ni dana nije ostarila: Kako je prelepa Monika Beluči izgledala tokom decenija karijere

Monika Beluči bez sumnje je jedna od najlepših glumica sveta, ikona svoje, a i kasnijih generacija. Njena bezvremenska lepota zaslužna za mnoge fatalne uloge u kojima se imala prilike pojaviti tokom svoje dugogodišnje karijere.

Ovu 57-godišnju glumicu krasi fatalni izgled koji baca na kolena muškarce širom sveta, a od početka karijere do danas nije se puno promenila. Upravo zbog toga karijeru su joj obeležile brojne uloge zavodnica uloge poput one u filmu „Malena“, ali i ona Bondove devojke i to u – pedesetoj godini.

Poslednja je vezana uz zanimljiv projekt slavne francuske juvelirske kuće Cartier. Monka nastupa u dvominutnom filmu pod nazivom Proslava ljubavi koji slavi ne samo ljubav, već i nostalgiju, a emocije se kanališu kroz muziku, pevanje i ples.

Video je režirala mlada fotografkinja (i rediteljka) Šarlot Vels, a okosnica je popularan hit 70-ih, Love Is All Rodžera Glovera i gostiju. U ovome se filmu pojavljuju i Vilou Smit, Lili Kolins, Džekson Vand, Ela Balinska, Marijakarla Boskono, Majsi Vilijams i mnogi drugi, uz, naravno, zavodljivu Moniku.

Prelepa glumica našla se tako rame uz rame sa dosta mlađim umetnicima i dočarala svu raskoš ne samo ljubavi, već i dijamanta koje nosi. A ljubav prema njima – ne skriva. Često smo tako na crvenom tepihu mogli da je vidimo s predivnim, luksuznim i skupocjenim nakitom. Ipak, u nedavnom intervjuu za Vog otkrila je da joj manju važnost imaju karati i njihova vrednost već da više ceni iskrenu povezanost, kako s ljudima, tako i s nakitom.

„Ponekad je reč o ličnom trenutku. Da, svi dijamanti su prelepi, ali imam i jedan jednostavan prsten koji mi je dala baka i koji za mene ima značenje“, spomenula je. Objasnila je i da su velik uticaj na njen stil imale njena majka i baka i da su je upravo žene iz njene porodice naučile kako da zavoli sebe i napravi mesta za sopstvene užitke. „Nega je konačan izraz naše ženstvenosti, reflektuje se ne samo kroz modu i nakit, nego i na način na koji se odnosimo prema sebi“, rekla je Monika.

„Treba da volite i poštujete to što jeste, odvojite vreme za stvari koje su za vašu korist i koje ne treba da zadovolje nikoga drugog“, zaključila je glumica, a te je vrednosti prenela i na svoje ćerke, 11-godišnju Léoni i 17-godišnju Devu s kojom je ovog leta pozirala za naslovnu stranu Voga,

Što se izgleda tiče, uvek je naglašavala da je svesna da se njeno lice menja i da su bore, koje pre deset godina nije imala, sada tu. „Gledam na sebe sa saosećanjem. Milim da su moje bore baš šarmantne. Kad vidim zrelu ženu koja svoje lice nije korigovala, ne pomislim da bi to trebalo da uradim, nego pomislim da izgleda baš ljupko. Ali plastična hirurgija postoji, a ako vas čini srećnom, zašto ne?“, rekla je pre nekoliko godina za AFP.

„Ali, kako je rekao Oskar Vajld, lepota traje samo pet minuta ako nemaš ništa drugo da zadržiš pažnju. Mislim da ne bih imala ovakav uspeh u karijeri da sam samo lepa“, izjavila je Monika u intervjuu za magazin The Talks.

Osim mudrih reči na svoju kćer Devu prenela je i ljepotu, a nemoguće je ne primetiti koliko majka i kći liče, naročito ako se pogledaju fotografije Belučijeve iz mlađih dana. I upravo te fotografije i snimci dokazuju samo jedno – Monika kao da ni dana nije ostarila.

Iako se menjala, činila je to, i čini još uvek, sa stilom, i u svakoj je godini života apsolutno prelepa. To i ne čudi budući da je krasi bezvremenska lepota i svest o važnosti nege. Rođena je kao Monika Ana Marija Beluči 30. septembra 1964. godine u Peruđi. Karijeru modela započela je s 13 godina, a u dvadesetima se ispisala s pravnog fakulteta kako bi potpisala ugovor s milanskom modnom agencijom.

Ranih devedesetih krenula je u glumačke vode, a među prvim ulogama bila je i jedna manja u filmu Bram Stokeovoj Drakuli u režiji Fransisa Forda Kopole.

Kasnije, filmom The Apartment na čijem je snimanju upoznala i drugog supruga, Vensana Kasela, učvrstila je svoj status uspešne glumice i bila nominovana za nacionalnu filmsku nagradu Cezar. Svetsku pažnju stekla danas već kultnim filmom Malèna.

Uspešne uloge su se ređale jedna za drugom, a u pedesetoj je postigla ono što nikome pre nje u tim godinama nije uspelo – postala je (najzrelija) Bondova devojka u filmu Spectre.

Monika je tako pravi primer da su godine samo broj, ali pod uslovom da se nose sa stilom. Osim predivnog izgleda i neodoljivog šarma, krasi je i, kako bi se to reklo – ono nešto, jer njena su pojava i energija, čini se, privlačne svima. Nikada nije prestala da neguje svoj istančani ukus i damsko držanje, ili filozofiju života, a upravo zbog toga njena lepota i status nimalo ne blede.

