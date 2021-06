Kim Kardašijan ostavila sve bez teksta novom izjavom

Kim Kardašijan otkrila je da je dva puta uzimala ekstazi – jednom kad se udavala, a drugi put kad je snimila kućni video.

Kim Kardašijan, zajedno sa mamom i slavnim sestrama, gostovala je kod Endija Koena, gde se prisetila ključnih momenata u šouu Keeping Up With the Kardashians.

Na pitanje šta će reći deci kad budu saznali za njen „intimni snimak“, koji ju je planetarno proslavio, najpoznatija starleta na svetu otkrila je da neće da se pravi kako „slon u prostoriji ne postoji“.

– Mislim da šou ne bi uspeo da to nije procurilo u javnost. To je nešto sa čim moram da naučim da živim u životu. Sve se događa sa razlogom i naučila sam lekciju tim skandalom, rekla je Kim koja je uz tadašnjeg dečka, Vilija Reja Džeja Norvuda bila glavna akterka „kućnog videa“.

U istom šouu Kim je priznala da često poželi da obriše glupe stvari koje je radila u životu, a neke od njih su i venčanje na ekstaziju.

– Prvi put kad sam se udavala bila sam na ekstaziju. Jednom sam ga uzela i udala sam se. Kad sam ga ponovo uzela, snimila sam kućni film. Svi to znaju. Mislim, može se videti kako mi se trese vilica, izjavila je pre tri godine u rijalitiju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.