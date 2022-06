Kim Kardašijan razbesnela javnost: Starleta uništila haljinu Merlin Monro staru 60 godina

Prema najnovijim fotografijama, haljina koja je simbol vremena Merilin Monro, nakon ovogodišnje Met gale, ostala je poderana, a krivac za „ovaj zločin“ je Kim Kardašijan.

It was "irresponsible" to loan an iconic gown once worn by Marilyn Monroe to Kim Kardashian for the Met Gala, a collector has said https://t.co/WJQp70Idsl

Podsetimo, rijaliti zvezda je za ovu svečanost, čija je tema bila „Pozlaćeno doba“, obukla haljinu Merilin Monro. Iako je ta kreacija bila dobro očuvana, tragovi poderanog materijala, ali i manjak kristala sa nje pokazali su da se njeno stanje nakon Met gale drastično promenilo.

Stručna javnost je tada upozoravala da bi haljina mogla da bude oštećena i uništena.

Nina Boski, producentkinja dokumentarne serije o Merilin Monro i serije na internetu posvećene životu Merilin Monro, rekla je da Kim Kardašijan u čuvenoj haljini na Met gali nije trenutak koji treba da se pamti.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

