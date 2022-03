Kim Kardašijan u papučama od 450 dolara koje izgledaju kao s buvljaka (foto)

Modna kuća Balenciaga već godinama uspeva da šokira svojim dizajnom odeće, obuće i ostalih modnih dodataka. Bez obzira na to, ljubiteljke mode širom sveta odmah razgrabe hit dizajnerske komade. Ne sumnjamo da ćemo taj film gledati i s japankama iz njihove nove kolekcije.

Reč je o japankama koje je među prvima prošetala Kim Kardašijan, koja ih je ukombinovala uz ležerni stajling na utakmicu svoga sina. Crna verzija japanki, koje izgledom neodoljivo podsećaju na jednokratne koje dobijete u salonu za pedikir, košta neverovatnih 450 dolara.

Iako su mnogi na dečjoj fudbalskoj utakmicu podizali obrve ugledavši izbor obuće rijaliti zvezde, ona se ne to nije obazirala.

Bila je ovo ujedno i prva prilika da je vidimo u društvu bivšeg supruga Kanje Vesta, s kojim je proteklih nedelja imala vrlo turbulentan odnos i procesu su borbe za starateljstvo nad četvoro zajedničke dece.

