Koliko se samo promenila: Nekada omiljena holivudska glumica više ne liči na sebe

U subotu su na gala ceremoniji otvaranja The Academy Museum Of Motion Pictures u Los Anđelesu crvenim tepihom prošetale mnoge velike holivudske zvezde, a među njima je bila i Meg Rajan.

Zvezda romantičnih komendija Stigla vam je pošta i Besani u Sijetlu retko se pojavljuje u javnosti, pa publika dugo nije imala priliku da vidi kako sada izgleda omiljena zvezda s početka 90-ih.

Proslavljena glumica blistala je u elegantnoj, crnoj toaleti sa cvetnim printom koji potpisuje ruska dizajnerka Uljana Sergenko.

Lepa, prefinjena haljina istakla je vitko telo ove 59-godišnjakinje, a ona je ovo glamurozno izdanje upotpunila skupocenim nakitom i vrtoglavo visokim potpeticama.

Meg je godinama bila prepoznatljiva po kratkoj paž frizuri, no već neko vreme uživa u bujnoj, dugačkoj kosi, ali je odlučila da ne menja dobro poznatu plavu boju. Uprkos tome što glumica izgleda mladoliko i dobro, nemoguće je ne primetiti tragove estetskih zahvata na njenom licu.

Brojne kozmetičke procedure promenile su lik ove 59-godišnjakinje, pa je daleko od one slatke, šarmantne, opuštene devojke iz komšiluka kakvom je se sećamo iz brojnih uloga tokom 90-ih kada je žarila i palila Holivudom.

Estetski hirurzi tvrde da je Megan dopunila jagodice i obraze filerima, te da je povećala usne, radila rinoplastiku, fejslifting i podvrgla se tretmanima botoksa.

Inače, Rajanova već čitavu deceniju nije snimila nijedan film – ona se posvetila poslu iza kamere, ali i svojoj porodici.

„Sada sam fokusirana na produkciju. Takođe sam usredsređena na režiju i radim na nekim zabavnim projektima e-trgovine sa svojim prijateljima. Ali više od svega me zanima, ono zbog čega sam budna 12 sati na dan jeste sreća moje dece. To me okupira u potpunosti“, rekla je Meg 2019. u razgovoru za magazin „In Style“.

Podsetimo, Meg ima 29-godišnjeg sina Džeka Kvejda iz veze sa glumcem Denisom Kvejdom, a 2006. usvojila je i ćerku Dejzi Tru Rajan (17).

Ona je još od 2010. bila u turbulentnoj vezi sa 10 godina starijim muzičarem Džonom Melenkampom – par se puta u više navrata raskidao i mirio, da bi se 2019. konačno verili. Ipak, na koncu svega stavili su tačku na ovaj odnos.

