Konobarica u restoranu uslužila Gordona Remzija, iznenadilo je njegovo ponašanje

Brojne poznate ličnosti često dolaze u prestižne svetske restorane i za ljude koji tamo rade nije neuobičajeno da iz prve ruke svedoče ponašanjima tih slavnih i bogatih.

Portal BuzzFeed upitao je zaposlene u restorana da podele svoja iskustva i ispričaju o vremenu kada su imali prilike da usluže nekog slavnog, a posebno zanimljivo otkriće bilo je ono o ponašanju najpoznatijeg kuvara, Gordona Remzija.

„Uslužila sam Gordona Remzija u centru Rejkjavika pre nekoliko godina. Bila sam jako zaljubljena u MasterChef i Kitchen Nightmares, a budući da sam bila velika obožavateljka, moj šef je odlučio da meni dodeli zadatak da se pobrinem za st za kojim su sedili Remzi i njegovo društvo. Bio je iznenađujuće fin, pristojan i šarmantan, a ostavio mi je i veliku napojnicu. Pogledao me u oči, nasmešio se i uz mig mi je rekao: ‘Hvala, ljubavi.’ Rastopila sam se. Uvek me svi pitaju da li je bio bezobrazan ili vrištao, ali to nije bio slučaj“, ispričala je jedna konobarica.

Svoja iskustva, neka prijatna, neka loša, sa slavnim osobama podelili su i drugi korisnici.

„Na mom poslednjem poslu Džordž i Amal Kluni došli su na večeru. Bili smo u gužvi te večeri, ali Kluni je bio najglasniji u prostoriji pa su, uprkos tome što je bio steran u ugao, svi oko njega znali da je on tu.“

„Uslužila sam Machine Gun Kellyja u VIP prostoriji. Bio je stvarno sladak i seksi bez da se prererano trudio i dao je vrlo dobro napojnicu.“

„Morgan Frimen došao je na večeru u restoran u kojem sam bio kuvar. S njim je bila mlada žena, za koju mislim da je bila njegova unuka. Konobar im je dao jelovnik, a g. Frimen je naručio marlin, koji u tom trenutku više nismo imali.“

„Kad je moja mama radila kao konobarica tokom leta na koledžu, uslužila je slikara Salvadora Dalija. Rekla je da je bio vrlo čudan.“

„U mom restoranu Ričard Gir je imao telohranitelja koji nikoga nije puštao blizu njega. Nakon što sam video kako se ljudi ponašaju oko glumca, shvatio sam zašto.“

„2012. godine Lana Del Rej došla je u jedan restoran s prijateljicom. Nisam imao pojma ko je ona u to vreme jer sam imao 11 godina, ali moja starija sestrična bila je velika obožavateljka. Lana je bila tiha, ali dovoljno ljubazna da se fotografiše s mojom sestričnom i nije imala ništa protiv da ostane da malo razgovara s njom.“

„Dvejn Rok Džonson posetio je restoran mog ujaka u Virdžiniji. Pojeo je tonu hrane.“

