Konstrakta u finalu Evrovizije

Predstavnica Srbije, Ana Đurić Konstrakta plasirala se večeras u finale takmičenja za Pesmu Evrovizije.

Pored Srbije u finale Evrovizije prošle su Jermenija, Holandija, Moldavija, Ukrajina, Portugalija, Grčka, Norveška, Litvanija, Island i Švajcarska.

Serbian tutorial for a better #Eurovision experience: 1. Grab a towel 2. Wash your hands 3. Clap 4. Enjoy 🇷🇸 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ZRT7RTsq4D — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

Prvo polufinale Pesme Evrovizije bilo je 10. maja kada je nastupilo 18 zemalja, a u finale su ušli predstavnici Švajcarske, Jermenije, Islanda, Litvanije, Portugalije, Norveške, Grčke, Ukrajine, Moldavije i Holandije.

Finalno takmičenje biče održano u subotu, u Areni Palo Olimpiko“ u Torinu.

Konstraktu su poslednju prozvali među takmičarima koji su se plasirali u finale, a nakon što je voditelj izvogorio „Srbija“ naša predstavnica se uhvatila za glavu.

– ‘Ajde, bre! Jao… Dobro je, okej je – rekla je Konstrakta sa velikim osmehom na licu nakon saznanja da je prošla u finale.

Konstraktu ćemo gledati i u finalnoj večeri u subotu kad će pokušati da „Evroviziju“ dovede u Srbiju nakon više od deceniju i po, a sudeći po rekcijama i prognozama ima šanse za to.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.