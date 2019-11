Lejdi Gaga konačno otkrila istinu o romansi sa Bredli Kuperom

O neverovatnoj hemiji između Bredli Kupera i Lejdi Gage govorio je posle filma Zvezda je rođena ceo svet, a nakon nastupa na dodeli Oskara na kojoj su letele iskre na sve strane, svi su bili uvereni da su njih dvoje par.

Kasnije su oboje prekinuli svoje dugogodišnje veze, glumac sa manekenkom Irinom Šajk, a pevačica sa agentom Kristijanom Karinom, i samo se čekala potvrda veze Bredija i Gage.

Ipak, oni se nisu oglašavali povodom nagađanja o strasnoj romansi, a tek sada je muzičarka otkrila pravu istinu o odnosu sa Kuperom.

„Mislim da su novinari ispali baš blesavi. Mi smo snimili ljubavnu priču. Kao izvođači i glumci, naravno da smo hteli da ljudi misle da se volimo. I hteli smo da ljudi osete tu ljubav na dodeli Oskara. Hteli smo da to prođe kroz objektive svih kamera i do svake televizije. Radili smo naporno na tome, danima. Mi smo isplanirali celu situaciju do najsitnijih detalja i bila je organizovana kao nastup“, objasnila je Gaga.

Ona je dodala da su na kraju priznali jedno drugom da su odradili odličan posao, piše Mari Kler.