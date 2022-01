Leonardo Dikaprio ispija koktel na superjahti, ljudi ga optužuju da je prevarant

Nakon što je novogodišnju noć proveo u društvu milijardera Ernesta Bertarelija, Džefa Bezosa i njegove devojke Loren Sančez, Drejka, i ostalih poznatih lica, Leonardo Dikaprio slikan je kako odmor nastavlja ploveći na luksuznoj jahti, vrednoj 110 miliona dolara, u blizini karipskog ostrva Sent Bart.

Here is today's latest Hollyweird movie star, Leonardo Di Caprio, resting up on a yacht, trying to relax from partying with Jeff Bezos on NYE, and hoping that he can hoodwink you into his climate change con. Poor Leo. pic.twitter.com/H797EDmp3n

