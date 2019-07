Ljudi U ČUDU šta sve manekenka radi kad uđe u avion (video)

„Volim da putujem, rođena sam da putujem, bar tako kaže moja majka i to je tačno. Volim da budem u vazduhu, da sam istovremeno svuda i nigde“, rekla je slavna manekenka Naomi Kempbel.

Ona je u najnovijem videu „Being Naomi“ otkrila koja je njena rutina kad putuje.

Pre puta obavezno kupi vodu, ali i naravno modne časopise, i slatkiše. Međutim, ono što mnoge koji putuju u istom avionu s njom iznenadi jeste kada izvadi rukavice i vlažne maramice i počne da čisti.

Ona je u videu izvadila rukavice iz svoje torbe, uzela vlažne maramice i počela da briše sve oko sebe – prozor, sedište, stočić…

„Obrišite sve što ćete dirati u avionu pre nego što sednete. To radim u svakom avionu u koji uđem. Ne zanima šta će ljudi da pomisle kad me vide da to radim“, rekla je manekenka i objasnila zašto tokom leta nosi masku za lice.

„Nema veze da li se nalazite u komercijalnom ili privatnom avionu, kako on poleti, ljudi počnu da kašlju i kijaju i to me čini… jednostavno ne mogu. Ovo je moja zaštita od ljudi koji kašlju i kijaju“, poručila je manekenka.