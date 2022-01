Megan joj nije ni do kolena: Najskandaloznija princeza bivši je toples model (foto)

Megan Markl je pod lupom javnosti otkad se krajem 2016. saznalo da je u vezi sa princom Harijem pa zbog toga i posle nekoliko godina bračne sreće i dvoje dece, ova bivša glumica dobija puno kritika na račun svog ponašanja i propalog braka koji ima iza sebe. Ipak, jen život je ništa u poređenju s prošlošću švedske princeze Sofije (37), koju su mediji nazvali najskandaloznijom članicom neke kraljevske porodice na svetu.

Šveđani su odavno prihvatili bivšu manekenku, koja je nekad nosila ime Sofija Kristina Helkvist, i prate s radošću svaki njen korak i brak s princom Filipom (42) kog je upoznala 2010. Sofija je iskreno komentarisala svoj nekadašnji život u dokumentarcu 2013. i istakla da je sve to iza nje.

‘Meni je to jako dosadno, dogodilo se pre 10 godina i krenula sam dalje sa životom. Ali ne žalim ni za čim, iskustvo oblikuje osobu’, ispričala je lepotica, koja je jedna od omiljenih članova švedske kraljevske porodice.

Iza princeze je karijera glamuroznog modela na koju se odlučila s 20 godina da bi mogla da plati fakultet, a u javnost je posebno odjeknulo njeno poziranje u toplesu za naslovnu stranu časopisa Slitz sa zmijom oko vrata. To joj se isplatilo jer je postala popularna 2004. i dobila titulu Miss Slitz.

