Mesec dana do nastupa u Barutani, Dub FX objavio novu pesmu „Floating”!

Još samo mesec dana ostalo je do početka dugoočekivane, 15. po redu evropske turneje australijskog vizionara Dub FX-a pod nazivom „Infinite Reflection Tour”! U okviru ove turneje u beogradsku Barutanu stiže već 23. septembra, a do tada nastavlja da donosi svakog petka po jednu novu pesmu sa svog predstojećeg albuma „Infinite Reflection”.

U četvrtom po redu singlu, koji nosi naziv „Floating”, ovaj vrhunski muzičar i umetnik donosi potpuno osvežavajući zvuk i pevljive reggae melodije, dok je sam tekst izuzetno romantičan i posvećen njegovoj ženi, takođe muzičarki po imenu Sahida Apsara koja se i pojavljuje u ovom spotu!

Dub FX – Floating

Dub FX-ovi fanovi do sada već imali prilike da čuju pesme „Cracks In the Mirror”, „No more”, i „Woman Rising” koje se nalaze na novom albumu, a osim kombinacije različitih žanrova kao što su reggae, dub, hip hop, drum and bass na studijskim ostvarenjima, Dub FX i u svojim nastupima uživo kombinuje beatbox i visokokvalitetnu produkciju, a u sve to savršeno uklapa lirički snažne tekstove u kojima se zalaže za jedinstvo, pozitivnost i društvenu osvešćenost. Njegovu karijeru obeležili su brojni albumi, među kojima su poslednja dva iz 2020 – „Roots” i „Branches”, kao i popularne pesme „Flow”, „No Rest For The Wicked”, „So Are You”, „Wandering Love” i brojne druge.

Novi Exitov događaj organizovan u saradnji sa Barutanom doneće fanovima Dub FX-ov specifičan zvuk i, kako je sam umetnik naglasio, novu dimenziju koncertnog nastupa. Ovo nije prva Exitova saradnja sa australijskim muzičarem, budući da je samo na EXIT festivalu do sada nastupao dva puta, i to 2014. i 2019. godine, a o njegovoj jakoj konekciji sa domaćom publikom najbolje govori činjenica da je te 2014. godine imao i svoj street show u centru Novog Sada.

Veoma ograničen kontingent ulaznica za beogradski nastup Dub FX-a dostupan je na sajtu festivala, kao i na prodajnim mestima i online stranicama Gigs Tixa, po promotivnoj ceni od 1.400 dinara.

(Beta)

