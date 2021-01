Milionski biznis: Najskuplji razvodi Holivuda (foto)

U Holivudu je razvod vrlo ozbiljan biznis, čemu svedoče predbračni ugovori koji su tamo kao dobar dan, a sve u cilju da svako svoje bogatstvo zadrži ukoliko do razvoda dođe. Ipak, za razliku od Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, koji su svoju imovinu „osigurali“ predbračnim ugovorom, ima i onih koji su se „preračunali“, pa ih je razvod koštao „kao Svetog Petra kajgana“.

Legendarni košarkaš Čikago Bulsa je iz sedamnaestogodišnjeg braka sa Huanitom Vanoj izašao vrlo tankog novčanika. Par se razveo u decembru 2006, a kao razlog su naveli “nepomirljive razlike”, i mada je ovaj nemili događaj protekao dostojanstveno, cifre koje su se spominjale su astronomske.

Naime, Džordan je iz ovog braka izašao “lakši” za 168 miliona dolara i bez kuće u Čikagu. Nakon ovog iskustva, zvezda Čikago Bulsa se opametila, pa je tako od supruge broj dva – Ivet Prito zatražio da potpiše predbračni ugovor.

Nekad najstabilniji par Holivuda, Arnold Švarceneger i Marija Šrajver, okonačo je dvadesetepogodišnji brak 2011. Glumac i političar je javno priznao da je imao aferu i vanbračno dete, pa je iz griže savesti pristao da podeli svoju celokupnu imovinu sa bivšom suprugom. Marija je dobila 200 miliona dolara.

